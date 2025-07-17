Милонов с юмором ответил на поправку по поиску экстремизма в Сети

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новые поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. В разговоре с Life.ru политик поддержал инициативу, сопроводив свое одобрение анекдотом про Штирлица.

Милонов отметил, что выступил в поддержку поправок в закон, которые предполагают штрафы до 5000 рублей за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам. Параллельно вводится ответственность за рекламу VPN-сервисов, которые могут использоваться для обхода ограничений.

Депутат отреагировал на инициативу с юмором, вспомнив анекдот про Штирлица в лесу.

«Штирлиц шел и наткнулся в лесу на сук. И сказал: „Шли бы вы домой, девочки“», — пошутил парламентарий.

В Госдуме ранее пояснили, что для штрафа нужны доказательства умысла при привлечении к ответственности. Это должно защитить пользователей, случайно сталкивающихся с запрещенным контентом.

Ранее сообщалось, что Мизулина раскритиковала закон о запрете на поиск запрещенных материалов.