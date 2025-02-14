Милонова возмутили скидки на «срамные товары» и подманивающие капли на День влюбленных
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В преддверии Дня святого Валентина на рынке появляются товары, которые могут быть восприняты как провокационные и даже «срамные». В связи с этим в России необходимо создать специальный орган, который будет контролировать соблюдение норм морали и пресекать подобные явления. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства и детства.
По мнению депутата, который, кстати, является многодетным отцом, воспитывая шестерых детей, в России напрочь отсутствует государственный орган, который бы контролировал соблюдение норм и правил, обеспечивающих защиту традиционных ценностей от коммерческих посягательств.
«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижней одежды, подманивающие капли, стимулирующие разные таблетки — это все стало символом этого праздника (Дня святого Валентина. — Прим. ред.)», — посетовал Милонов.
Ранее Милонов оценил инициативу губернатора Вологодской области о запрете абортов.