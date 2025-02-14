Милонова возмутили скидки на «срамные товары» и подманивающие капли на День влюбленных

В преддверии Дня святого Валентина на рынке появляются товары, которые могут быть восприняты как провокационные и даже «срамные». В связи с этим в России необходимо создать специальный орган, который будет контролировать соблюдение норм морали и пресекать подобные явления. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства и детства.