Мина из США взорвалась в руках посетителя выставки во Владивостоке

На территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский в руках у курсанта взорвалась мина из США, сообщает канал Baza.

Выставку на острове Русский в кампусе учебного заведения посвятили Дню военного инженера. Там развернули ряд экспозиций, в том числе организованных Музеем пограничного управления по Приморскому краю.

По данным Baza, 21 января на выставке произошел инцидент: курсант второго курса взял в руки американскую мину, которая неожиданно сдетонировала.

Взрывной экспонат принес студенту травмы и множественные слепые ранения кистей рук, а также бедер и шеи. Молодого человека госпитализировали.

Отметим, что представители университета и полиция происшествие не комментировали.

Ранее сообщалось, что мэр Киева заявил о повреждении входа на станцию метро из-за взрыва.