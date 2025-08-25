Минарет среди блиндажей: в зоне СВО появилась мечеть, построенная из поваленных ветром дубов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Украины, солдаты из Татарстана возвели мечеть, укрытую под землей. Об этом сообщило агентство «Татар-информ».

Согласно информации издания, импульсом к созданию мечети послужил сильный шторм, поваливший деревья в прилегающей к позициям российских военных лесополосе. Первоначально командование распорядилось использовать древесину для укреплений и отопления, но солдаты приняли решение построить молельный дом.

Военнослужащий из Татарстана Айрат Гайнуллов отметил, что его сослуживцы, «вне зависимости от личных религиозных убеждений, поддержали инициативу». Размеры подземной мечети составляют 20 кв. м. Кроме того, был создан минарет высотой один метр, увенчанный полумесяцем.

