Минэкологии Подмосковья оптимизировало еще одну госуслугу

Услугу «Согласование техпроектов по видам полезных ископаемых, видам пользования недрами», размещенную на региональном портале госуслуг, оптимизировали, теперь она полностью оцифрована. Об этом сообщили в подмосковном Минэкологии.

«Это очень важная услуга для Подмосковья, где активно ведется недропользование. Такие работы требуют обязательного согласования технических проектов — это крайне важно для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Услугу мы предоставляем бесплатно, а теперь еще и полностью в электронном виде, — отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, эти изменения помогут облегчить работу недропользователей, строителей и сотрудников ведомства. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.