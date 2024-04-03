Минэкологии Подмосковья: прием заявок на премию «Экология — дело каждого» продлен
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В России продлили прием заявок на участие в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», подать их теперь можно до 1 мая. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области, которое оказывает поддержку премии в регионе.
«В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
В ведомстве напомнили, что летом 2023 года участие в новом проекте на экофестивале в Люберцах принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он дал старт акции совместно с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Узнать подробности о премии можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.