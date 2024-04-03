«В минувшем сезоне наш регион оказался в ТОП-10 по числу участников, а Андрей Филимонов из Одинцова завоевал Гран-при. Год от года количество подмосковных участников растет, и продление приема заявок, безусловно, еще больше расширит наше представительство в премии», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.