Минэкологии Подмосковья проводит опрос, направленные на улучшение качества электронных услуг
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Жителей Подмосковья приглашают пройти опрос, направленный на оценку качества услуг, которые предоставляет Министерство экологии и природопользования Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы работаем над тем, чтобы получение услуг было простым и комфортным. Кроме того, мы постоянно сокращаем сроки выдачи документов. Нам важно знать о возможных недочетах системы, чтобы оперативно их исправить» — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Пройти опрос можно по ссылке. Отметим, что ведомство предоставляет услуги по получению права пользования участками недр местного значения, охотничьего билета, разрешения на содержание и разведение объектов животного мира и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.