Минэкологии Подмосковья проводит опрос, направленные на улучшение качества электронных услуг

«Мы работаем над тем, чтобы получение услуг было простым и комфортным. Кроме того, мы постоянно сокращаем сроки выдачи документов. Нам важно знать о возможных недочетах системы, чтобы оперативно их исправить» — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.