Минэкономразвития рекомендовало турбизнесу не штрафовать россиян за отмену туров в Севастополь и Крым

Российское Министерство экономического развития рекомендовало туристическому бизнесу не штрафовать граждан за отмену туров в Севастополь и Крым на фоне произошедшей накануне ракетной атаки украинских ВС по Севастополю.

Соответствующее заявление сделали представители ведомства в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Подчеркивается, что министерство рекомендует туристическим операторам и остальным участникам рынка понять ситуацию и не применять штрафные санкции в отношении россиян, решивших отменить свои поездки в Севастополь и Крым.

Ранее губернатор Севастополя Развозжаев заявил, что число погибших в городе после атаки ВСУ возросло до 5 человек.