Минэкономразвития РФ: еще десять стран получат доступ к электронной визе в Россию

Более десяти государств будут добавлены к существующим 55 странам, для которых доступна электронная виза в Россию. Об этом рассказал Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, во время Петербургского международного туристического форума «Travel Hub. Путешествуй!», передает РИА Новости.