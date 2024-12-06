Минэкономразвития РФ: еще десять стран получат доступ к электронной визе в Россию
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Более десяти государств будут добавлены к существующим 55 странам, для которых доступна электронная виза в Россию. Об этом рассказал Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ, во время Петербургского международного туристического форума «Travel Hub. Путешествуй!», передает РИА Новости.
Накануне Майя Ломидзе, руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР), в рамках форума отметила, что российские власти намерены продлить срок пребывания иностранных граждан в стране по электронной визе.
Ранее сообщалось, что отечественные и зарубежные авиакомпании запускают новые прямые рейсы из России на иностранные курорты.