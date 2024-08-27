Минэнерго: украинцев ждет самая суровая зима в истории

Зима-2024 на Украине обещает стать самой тяжелой за все время. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил министр энергетики государства Герман Галущенко в беседе с европейскими журналистами. Его слова привело РИА Новости.

К холодному времени года властям Украины предстоит починить все разрушенные и поврежденные энергообъекты и защитить их западными системами ПВО.

Вооруженные силы России атакуют энергетическую и промышленную инфраструктуру Украины с октября 2022 года. По оценкам «Укрэнерго», ущерб настолько серьезен, что все подразделения ведомства уже работают на пределе возможностей.

Министр энергетики Украины попросил жителей станы закупать генераторы, чтобы пережить холода.

Ранее политолог Еловский заявил, что удары ВС России по Украине — процесс подготовки к зимнему отопительному сезону. По его словам, российским военным особенно важно разрушить энергетику противника, чтобы мирные жители покинули государство.