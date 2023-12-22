Минфин США рассказал, против кого будут работать новые санкции

Американский минфин рассказал, кому угрожают новые санкции. Об этом сообщает РИА Новости .

Администрация США собирается ввести санкции против финансовых организаций, участвующих в поставках для России. К направлениям, в которых работают организации, находящиеся под угрозой введения санкций, относятся производства оборудования и материалов для изготовления полупроводников, средств тестирования электроники, а также производители топлива и химических прекурсоров, смазочных материалов, оптических и навигационных систем.

Указом президента Байдена полномочия, позволяющие вводить санкции против России, были расширены. Также американский лидер позволил отключать от финансовой системы банки, замеченные в помощи России в обходе запретов.