Мингосуправления Подмосковья: иностранные граждане могут встать на учет по месту пребывания через госуслуги

Собственники жилья в Подмосковье могут временно зарегистрировать у себя иностранных граждан или лиц без гражданства с помощью электронного сервиса, размещенного на Едином портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что услуги Федеральной миграционной службы находятся в числе самых популярных. Так, например, данной возможностью в МФЦ городского округа Кашира с начала 2024 года воспользовались более 200 раз.

«Уведомить МВД о том, что у заявителя остановился иностранец, владелец жилья обязан по закону. Это временный учет по месту пребывания. Раньше, чтобы сделать это, нужно было идти в МФЦ или отделение МВД. Получение государственных услуг в электронном виде имеет явное преимущество», — отметила директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.

Узнать подробнее о порядке оформления, подаче заявления и не только можно на Едином портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.