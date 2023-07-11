Мини-гостиница появится в Мытищах на берегу Клязьминского водохранилища

В ведомстве отметили, что площадь объекта составит почти три тысячи квадратных метров, в гостинице будет три этажа. Там разместятся восемь номеров, рассчитанных на одного или двух человек. В гостинице также появятся кафе, предприятие сферы услуг и магазин. На ее территории обустроят искусственный пруд. Планируется, что гостиница будет относиться к категории «две звезды», ее возведение завершат в третьем квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.