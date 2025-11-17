«Мини-пенсия в середине жизни»: что стоит за новым трудовым трендом

Молодые специалисты все чаще делают длительные паузы между работами, рассматривая их как способ восстановиться и сохранить баланс. Об этом « Газете.Ru » рассказала HR-директор коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова.

По ее словам, так называемые микропенсии — это осознанные перерывы, когда человек временно уходит от профессиональных задач, чтобы уделить время отдыху, хобби, путешествиям или обучению. Молодое поколение стремится не откладывать личную жизнь на потом и заранее включает такие паузы в карьерный путь.

Тренд связан с высокой нагрузкой и эмоциональным выгоранием. Поколение Z выросло в условиях конкуренции и постоянного потока информации, поэтому стремится к ментальному здоровью и не считает непрерывный трудовой стаж ключевой ценностью.

Паузы в резюме могут вызвать вопросы у работодателей, но отношение меняется: если кандидат понимает, зачем ему нужен был перерыв и что он получил от него, это все реже воспринимается отрицательно. Нередко после микропенсии сотрудники возвращаются более мотивированными.

Зеленкова отмечает, что в будущем поколение Z станет основной частью рынка труда и компаниям придется адаптироваться к частой смене мест работы. Однако высокая текучка требует продуманной стратегии, чтобы не разрушать командность.

Явление микропенсий отражает новую философию труда: стремление искать смысл, а не только стабильность. Финансовый фактор остается важным — без подушки безопасности приходится быстрее возвращаться в наем. Но для многих молодых людей работа становится этапом, позволяющим заработать на следующую паузу.

Эксперт подчеркивает: осознанные паузы могут быть вкладом в профессиональный рост, позволяя сохранить силы и двигаться вперед.

