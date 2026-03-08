Минимальное пособие по уходу за ребенком предложили повысить

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России необходимо увеличить как минимум до уровня регионального прожиточного минимума на детей. С таким предложением выступил Сергей Миронов, отметив, что действующие выплаты не обеспечивают достаточной поддержки семьям, пишет ТАСС .

По словам парламентария, сегодня минимальная выплата составляет менее 11 тыс. рублей. При этом она значительно ниже установленного прожиточного минимума на ребенка, который в 2026 году в среднем по стране достигает 18 371 рубля.

Миронов считает, что пособие должно быть не ниже регионального детского прожиточного минимума, поскольку его задача — реально помогать семьям в период ухода за маленьким ребенком. По мнению политика, повышение выплат также может стать одним из инструментов решения демографических проблем.

Отдельно он подчеркнул необходимость распространить такие гарантии не только на работающих родителей. Поддержка, по его словам, должна предоставляться и тем, кто не имеет официального трудоустройства — студентам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и другим категориям граждан.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком до полутора лет — второй этап декретного отпуска после периода беременности и родов — составляет 40% от среднего заработка родителя. При этом установлен минимальный порог выплаты в размере 10 837 рублей.

Размер прожиточного минимума на ребенка отличается в зависимости от региона. Например, в Москве он составляет 21 903 рубля.

Ранее сообщалось, что число получателей единого пособия может вырасти на треть.