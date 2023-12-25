Минимальную зарплату на 2024 год установили в Подмосковье
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Минимальную зарплату на следующий год установили в Подмосковье. Как сообщили в областном Минсоцразвития региона, ее размер составляет двадцать одну тысячу рублей.
Указанный размер зарплаты установили в рамках соглашения между областным правительством, региональным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Подмосковья.
В министерстве также отметили, что размер федерального минимального размера оплаты труда равен 19,2 тысячи рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении в следующем году зарплат тренерам по индивидуальным видам спорта.