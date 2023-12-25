Минимальную зарплату на 2024 год установили в Подмосковье

Минимальную зарплату на следующий год установили в Подмосковье. Как сообщили в областном Минсоцразвития региона, ее размер составляет двадцать одну тысячу рублей.

Указанный размер зарплаты установили в рамках соглашения между областным правительством, региональным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Подмосковья.

В министерстве также отметили, что размер федерального минимального размера оплаты труда равен 19,2 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении в следующем году зарплат тренерам по индивидуальным видам спорта.