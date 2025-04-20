Минимум 56 человек стали жертвами нападения боевиков в Нигерии

Минимум 56 человек стали жертвами нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии. О трагедии сообщает агентство Франс Пресс.

19 апреля стало известно, что в результате нападения вооруженных скотоводов в Нигерии погибло 17 человек.

Однако, по последним данным число жертв возросло до 56 человек. Об этом со ссылкой на советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева сообщило издание Punch.

В связи с атакой боевиков власти развернули силы безопасности. Местный губернатор возложил ответственность за нападение на этническую группу скотоводов. По его словам это и предыдущие нападения были совершены на религиозной почве.

Число жертв может возраста в ходе поисковых операций.

Ранее сообщалось о том, что террористы в Нигере атаковали армию украинскими минометами.