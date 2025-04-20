Минимум 56 человек стали жертвами нападения боевиков в Нигерии
Число погибших в результате нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
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Минимум 56 человек стали жертвами нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии. О трагедии сообщает агентство Франс Пресс.
19 апреля стало известно, что в результате нападения вооруженных скотоводов в Нигерии погибло 17 человек.
Однако, по последним данным число жертв возросло до 56 человек. Об этом со ссылкой на советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева сообщило издание Punch.
В связи с атакой боевиков власти развернули силы безопасности. Местный губернатор возложил ответственность за нападение на этническую группу скотоводов. По его словам это и предыдущие нападения были совершены на религиозной почве.
Число жертв может возраста в ходе поисковых операций.
Ранее сообщалось о том, что террористы в Нигере атаковали армию украинскими минометами.