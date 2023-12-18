Минимущество Подмосковья: недострой передали в собственность городского округа Клин
Фото: [администрация округа]
В собственность городского округа Клин по итогам взаимодействия Минимущества Подмосковья и Минфина России из собственности России передали объект незавершенного строительства, расположенный на улице Гагарина. Об этом сообщили в областном ведомстве.
«Объект проблемный. Здесь планировался торгово-развлекательный центр, строительство которого началось девять лет назад, но так и не завершилось. Недострой не только искажает архитектурный облик города, но и вызывает объективное недовольство жителей, а также представляет угрозу жизни и здоровья», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
После проведенной работы муниципалитет проведет строительную экспертизу недостроя с целью принятия решения о его дальнейшем использовании. Объект могут снести с последующим благоустройством территории либо достроить за счет привлеченных средств инвестора.
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