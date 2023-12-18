Минимущество Подмосковья: недострой передали в собственность городского округа Клин

«Объект проблемный. Здесь планировался торгово-развлекательный центр, строительство которого началось девять лет назад, но так и не завершилось. Недострой не только искажает архитектурный облик города, но и вызывает объективное недовольство жителей, а также представляет угрозу жизни и здоровья», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.