«Министерство рекомендует»: выяснилось, где в Подмосковье в первую очередь дадут отопление

С октября в Московском регионе началась осенняя непогода. Теперь синоптики прогнозируют приход второй волны бабьего лета в середине октября, однако оно уже не будет таким продолжительным, как хотелось бы.

К холоду готовы

В связи с этим уже совсем скоро бетонные стены домов начнут остывать, и в квартирах воцарится холод. Однако, как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, наш регион полностью готов к отопительному сезону.

«Мы ежегодно завершаем подготовку топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 15 сентября. Подготовлено 2,7 тыс. котельных, 11 тыс. км теплосетей, 43 тыс. подстанций, 159 тыс. километров электросетей, 60 тыс. км газопроводов, создан запас топлива в 45 тыс. тонн на котельных, на 100% укомплектован аварийный резерв», — рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Скоро будет тепло

При этом, уточнил источник, после установившихся погодных условий на территории Московской области участились обращения граждан с просьбой включить отопление.

«В связи с этим Министерство энергетики Московской области рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы», — отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, сначала отопление появится в образовательных учреждениях, объектах здравоохранения, потом запуск тепла пройдет в жилых домах.

«Некоторые дома включат раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в социальный объект — будь то школа, детский сад или учреждение здравоохранения», — отметили представители Министерства.

Ранее стало известно, когда в Подмосковье включат отопление.