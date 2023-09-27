Стало известно, когда в Подмосковье включат отопление

Отопительный сезон в Подмосковье может начаться в первой декаде следующего месяца. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин, передает Агентство «Москва» .

Глава областного Минэнерго отметил, что в этом году выдалась хорошая погода. В регионе затянулось бабье лето.

«Я ежедневно смотрю прогноз погоды. В моем понимании, первая декада октября — <…> когда мы пойдем включаться», — сказал министр.

Самарин напомнил, что, согласно законодательству, отопление в жилых домах Московской области включают тогда, когда температура воздуха на улице сохраняется ниже восьми градусов в течение пяти дней подряд.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Королев, где проверил ход работ по модернизации инфраструктуры ЖКХ.