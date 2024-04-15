Министр энергетики Украины заявил об огромных потерях генерирующих мощностей

Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал, что страна лишилась очень больших генерирующих мощностей, размер которых он оценил в цифру до семи гигаватт. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на слова чиновника, который были сказаны им СМИ во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Во время своей речи министр заявил, что Украина лишилась до семи гигаватт действующей системы. Потерю подобного объема он охарактеризовал словом «огромная». Чиновник сообщил и о разрушении нескольких высоковольтных автоматических трансформаторов. Галущенко также подчеркнул, что харьковское энергопроизводство оказалось уничтожено практически целиком.

ООН подсчитала, что к осени 2023 года мощности электрогенерации Украины упали до 18 гигаватт, против 37 гигаватт, которые были в феврале 2022 года.

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