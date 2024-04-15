На Украине заявили о начале процесса блокировки нескольких TikTok-каналов

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объявил о начале блокировки ряда TikTok-каналов, которые, по их заявлению, распространяют «российскую пропаганду».

В социальных сетях центра появилось уведомление о сотрудничестве с администрацией популярной платформы TikTok. На официальном сайте центра был опубликован список из 83 TikTok-каналов, включая такие, как ria_novosti, simonyan.m, russian_rt, sputnik_news, sputnik.by, vesti.ru, tvrussia1, ntvru, nbaskov, fkirkorov, rosgaz, izvestia_ru.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится работа по блокировке вышеупомянутых каналов на территории Украины. Свои действия ведомство представило в качестве шага по части усилий украинских властей по борьбе с дезинформацией и пропагандой, которые могут оказывать влияние на общественное мнение и политическую ситуацию в стране.

Подобное положение дел уже вызвало бурные обсуждения вопросов свободы слова и доступа к информации на Украине.

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