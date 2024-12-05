Министр Кравцов: игры на планшете и телефоне влияют на психику ребенка

Родителям стоит побольше проводить времени со своими детьми и не давать им постоянно играть в мобильных телефонах либо планшетах. Так считает глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова привело РИА Новости.

Кравцов выступил на пленарном заседания VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования. Он указал на очень часто встречающуюся проблему. Родители зачастую вручают маленьким детям мобильник либо планшет, чтобы те играли и не отвлекали их от дел. Это создает предпосылки для ухудшения отношений в семье в будущем.

«Потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит», — заявил министр.

По его мнению, надо рассказывать об этом взрослым, предупреждать их о такой ошибке. Иначе число детей с отклонениями от нормы будет неуклонно увеличиваться. С детьми надо почаще проводить время вместе, отвлекая их от гаджетов.

Ранее врач-сомнолог Бузунов рассказал о наиболее частых причинах расстройства сна. По его мнению, это происходит из-за различных стрессов, психологических расстройств или депрессий. Физическое состояние может также влиять на это. Боли и гормональные нарушения также влияют на сон. Третьим фактором могут стать нездоровые привычки в виде употребления алкоголя, кофеина, долгого сидения за компьютером и информационной перегрузки.