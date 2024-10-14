Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом, цель которого — провести переговоры с военным и военно-политическим руководством Китая. Эти переговоры могут стать важнейшим шагом в укреплении стратегического сотрудничества между Россией и Китаем.

В рамках поездки Белоусов встретится с китайским министром обороны. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ. Адмирал Дун Цзюнь поприветствовал главу российского военного ведомства.

Церемония официальной встречи российской делегации прошла с ротой почетного караула и оркестром у задания Центрального военного совета КНР. Торжественный марш также подчеркнул важность визита.

До этого министр обороны РФ возложил венок к национальному монументу Республики (памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь), что символизировало уважение к китайцам, погибшим в революционной борьбе.

Ранее дипломатический подарок Путина к 75-летию дружбы России и Китая разозлил США.