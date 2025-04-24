Министр обороны США установил мессенджер Signal на компьютере в Пентагоне

Издание The Washington Post сообщило , что министр обороны США Пит Хегсет установил на свой рабочий компьютер в Пентагоне приложение Signal, мессенджер, не предназначенный для обмена секретными данными. Этот шаг был предпринят из-за проблем со связью.

По словам источников издания, решение об установке приложения было принято после обсуждения с помощниками способов решения проблемы слабого сигнала сотовой связи внутри здания Пентагона. Хегсет стремился ускорить координацию действий с Белым домом и другими высокопоставленными представителями администрации Дональда Трампа.

Как утверждают источники, использование Signal также рассматривалось как способ обойти ограничения на использование личных мобильных устройств и других гаджетов в защищенных зонах министерства. Хотя советники Хегсета проявили интерес к использованию Signal, нет точной информации о масштабах применения мессенджера в Пентагоне.

Следует отметить, что Signal, получивший ограниченное одобрение для использования в правительственных структурах США еще в 2023 году при администрации Джо Байдена, не предназначен для обмена информацией, имеющей гриф секретности.

Ранее сообщалось, что после сообщений об утечке секретных данных Трамп поддержал главу Пентагона.