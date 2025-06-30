Министр образования Эстонии Каллас не справилась с таблицей умножения
Министр образования Эстонии не смогла правильно умножить 4 на 8
Фото: [Yle]
Эстонский министр образования и науки Кристина Каллас не смогла дать правильный ответ на вопрос о результате умножения восьми на четыре. Это произошло во время интервью с журналистом издания EA Daily, когда она не смогла вспомнить таблицу умножения.
В ходе беседы обсудили критерии, которым должны соответствовать учебные заведения. Глава ведомства отметила, что образование — это не только изучение математических формул.
Корреспондент поинтересовался у нее, попросив выполнить простое арифметическое действие — умножить восемь на четыре. Каллас ответила, что не знает, как решить эту задачу.
Затем руководитель ведомства обратилась с тем же вопросом к самому журналисту, который нашел ответ, сложив восемь и восемь, а затем умножив получившееся число на два.
Ранее сообщалось, что власти эстонского Таллина одобрили переименование Центра русской культуры.