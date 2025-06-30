Эстонский министр образования и науки Кристина Каллас не смогла дать правильный ответ на вопрос о результате умножения восьми на четыре. Это произошло во время интервью с журналистом издания EA Daily, когда она не смогла вспомнить таблицу умножения.

В ходе беседы обсудили критерии, которым должны соответствовать учебные заведения. Глава ведомства отметила, что образование — это не только изучение математических формул.

Корреспондент поинтересовался у нее, попросив выполнить простое арифметическое действие — умножить восемь на четыре. Каллас ответила, что не знает, как решить эту задачу.

Затем руководитель ведомства обратилась с тем же вопросом к самому журналисту, который нашел ответ, сложив восемь и восемь, а затем умножив получившееся число на два.

Ранее сообщалось, что власти эстонского Таллина одобрили переименование Центра русской культуры.