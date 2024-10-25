Министр Попович: для Сербии нет альтернативы российскому газу

У Сербии нет и не будет альтернатив российскому газу. Об этом в беседе с RT заявил Ненад Попович, министр, отвечающий за международное сотрудничество в сербском правительстве.

Как отметил собеседник, страны сейчас активно говорят о различных альтернативах российскому газу. Особенно часто об этом слышно из Европы, которая получает ресурс через Украину. По словам министра, сторонние варианты, как правило, выходят очень дорого.

«Это их дело. Они могут брать и покупать американский газ в пять раз дороже, они богаче... Но для Сербии альтернативы российскому газу нет», — сказал Попович.

При этом министр считает, что покупка другого газа не сделает экономические показатели стран лучше. «Лучшая цена и качество на газ в Европе» остаются за Россией.

Ранее сообщалось, что Киев отказался от транзита российского газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.