Министр спорта из Тувы Монгуш в пьяном угаре станцевал на вечеринке в Монголии

Кадры с чиновником опубликовал телеграм-канал «Что там опять в Туве?», вызвав бурные обсуждения среди жителей республики.

Субудай Монгуш, министр спорта Республики Тува, оказался в центре общественного внимания после того, как в Cети появилось видео, на котором он запечатлен в нетрезвом состоянии на вечеринке в Монголии.

Многие тувинцы выразили недовольство действиями Монгуша, считая, что такое поведение не соответствует его статусу и негативно сказывается на имидже России и Тувы за границей. В связи с инцидентом ожидается, что 34-летний министр может быть отстранен от своей должности.

На данный момент глава Тувы не дал комментариев по поводу ситуации с подчиненным.

Ранее пьяный житель ЯНАО открыл стрельбу из ружья по людям. Три человека пострадали, один из них получил смертельное ранение.