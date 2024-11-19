Пьяный житель ЯНАО открыл стрельбу из ружья по людям

В Приуральском районе ЯНАО местный житель, по версии следователей, начал стрелять из ружья по знакомым. Один из них получил смертельное ранение, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Предварительно установили, что компания из нескольких человек приехала в район Байдарацкой тундры. Рыбаки развернули застолье с алкогольными напитками, в ходе которого вступили в конфликт. Один из северян вооружился охотничьим ружьем, а затем произвел прицельный выстрел в знакомого. Он получил смертельное ранение.

Также вооруженный ранил еще двоих товарищей. Несмотря на травму, один из пострадавших сел на вездеход и довез травмированного друга до больницы. В этот момент они также обратились в полицию.

Правоохранители задержали предполагаемого стрелка в семи километрах от места преступления. В скором времени ему изберут меру пресечения по делу об убийстве и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил охотника в лесном массиве в Московской области.