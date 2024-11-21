Министр труда Котяков: отмена шестидневки в конце декабря не планируется

Российское правительство не планирует менять график выходных и праздничных дней в РФ в конце текущего года. Об этом заявил руководитель Министерства труда Антон Котяков, его слова привел ТАСС.

Министр прокомментировал инициативу, согласно которой 28 декабря должно быть объявлено выходным днем в 2024 году. По его мнению, этого совершенно не требуется. Несмотря на шестидневную рабочую неделю, затем россиян ожидает сразу три выходных дня. Это гораздо удобнее, чем делать 31 декабря рабочим днем.

«На сегодняшний день график всех выходных и праздничных дней уже принят на уровне правительства, не планируется никаких изменений», — указал он.

Котяков добавил, что если такое предложение поступит в виде законопроекта, то правительство его обязательно примет на согласование.

Напомним, ранее в Госдуме предложили объявить 28 декабря, субботу, выходным днем, чтобы в стране не было шестидневной рабочей недели. Якобы такой шаг поможет дать стимул внутреннему семейному туризму. Люди смогут на день раньше выехать на отдых.