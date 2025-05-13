Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди искупался с внуками в опасной воде Рок-Крик

Роберт Кеннеди — младший, глава Министерства здравоохранения и социальных служб США, поделился в социальной сети X информацией о своем купании с внуками в парке Рок-Крик в Вашингтоне. Несмотря на существующие запреты и предупреждения о высоком содержании бактерий, делающих воду небезопасной для здоровья, министр пренебрег правилами.

Инцидент произошел в День матери, когда Кеннеди-младший посетил парк Рок-Крик с детьми, сообщает The Independent. 71-летний политик не только сам зашел в воду, но и опубликовал фотографии с внуками, резвящимися в реке.

Согласно информации Службы национальных парков, купание и даже нахождение в реке Потомак выше колена не рекомендуется из-за высокого уровня бактериального загрязнения. Несмотря на это, Кеннеди-младший, судя по всему, не придал значения риску «инфекционных патогенов».

Телеканал NBC напоминает, что в округе Колумбия с 1971 года действует запрет на купание в Рок-Крик, реке Потомак и других местных водоемах из-за их загрязненности.

Ранее сообщалось, что в Дагестане почти сутки ищут трехлетнего мальчика, упавшего в реку.