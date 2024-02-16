Минюст: Олег Тиньков внесен в реестр иноагентов

По данным ведомства, Тиньков участвовал в создании сообщений и материалов для использования неограниченным числом людей, в которых содержалась недостоверная информация о российских властях, проводимой в стране политике и решениях правительства. Также экс-бизнесмен выступил против спецоперации, проводимой российской армией на Украине. Сейчас Олег Тиньков не проживает в России.

Вместе с бывшим миллиардером, некогда входившим в список самых богатых людей, в реестр внесли еще четверых человек: журналиста и литературного критика Анну Наринскую, активиста Аслана Арцуева, актера Никиту Кукушкина и философа Юлию Синеокую. По данным Минюста, все они выступали против спецоперации, критиковали российскую власть и политику, выступали в качестве экспертов на площадках иноагентов. Некоторые из попавших в список людей пропагандировали нетрадиционные отношения. Все, кто попал в реестр ведомства, сейчас покинули Россию и не проживают на ее территории.