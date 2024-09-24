Расходы плательщиков алиментов предлагают взять под контроль

В России плательщики алиментов часто получают доход от теневой занятости. В связи с этим было бы правильно установить контроль за расходами алиментщиков.

Такое мнение в интервью «Газете.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Если расходы плательщика алиментов превышают доходы, то его нужно обязать платить в процентрах не от доходов, а от расходов, считает эксперт.

Также он предложил закрепить в Семейном кодексе норму, согласно которой автомобиль или объект недвижимости плательщика алиментов, которые не используются им для получения дохода, могут быть проданы (при условии, что таковых у гражданина несколько).

Экономист считает нужными закрепить обязанность уплаты алиментов в том случае, если ребенок учится в учебных заведениях среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения. При этом должно быть установлено ограничение по возрасту, например, до достижения ребенком 24 лет.

Кроме того, Балынин призывает вернуть в перечень базы для алиментов доходы в натуральном виде, которые были исключены оттуда в 2021 году.

Ранее сообщалось о том, что родители более трехсот тысяч детей получают единое пособие в Подмосковье.