Минюст потребовал ликвидировать Ленинский союз молодежи

Исковое заявление было зарегистрировано судом 28 февраля, информации о дате проведения заседания пока нет. Мотивы для подачи иска в материалах дела не указаны.

Согласно информации, представленной на сайте организации, ВЛКСМ был зарегистрирован в Москве в 2011 году. По данным из открытых источников, это действующая некоммерческая организация, которая является учредителем двух газет. Сайт организации «Комсомол России» не обновлялся с февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лева* из «Би-2» продолжает вести бизнес в России, используя другое имя.

*признан иноагентом в РФ.