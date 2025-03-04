Минюст потребовал ликвидировать Ленинский союз молодежи
Минюст подал иск в суд против Ленинского союза молодежи
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Министерство юстиции Российской Федерации подало иск в Тверской суд Москвы, требуя ликвидации общероссийской молодежной организации «Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи» (ВЛКСМ), передает РИА Новости.
Исковое заявление было зарегистрировано судом 28 февраля, информации о дате проведения заседания пока нет. Мотивы для подачи иска в материалах дела не указаны.
Согласно информации, представленной на сайте организации, ВЛКСМ был зарегистрирован в Москве в 2011 году. По данным из открытых источников, это действующая некоммерческая организация, которая является учредителем двух газет. Сайт организации «Комсомол России» не обновлялся с февраля 2024 года.
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*признан иноагентом в РФ.