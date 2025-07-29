Минюст потребовал взыскать долг за экспертизу по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Согласно документам, Министерство юстиции РФ намерено взыскать в государственную казну 582 тыс. руб., не уплаченные за экспертное заключение, подготовленное в ходе бракоразводного процесса между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко, передает РИА Новости.

В материалах дела уточняется, что ФБУ «РФЦСЭ им. проф. А. Р. Шляхова» при Минюсте провело две независимые экспертизы в рамках раздела совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко.

Стоимость одной из них, составившая 7,5 млн руб., была в равных долях разделена между экс-супругами и полностью погашена. Это же касается и оплаты экспертиз, проведенных в других экспертных организациях.

Тем не менее за вторую экспертизу, проведенную в вышеупомянутом центре, стоимостью 1 млн 132 тыс. 702 руб. 75 копеек, была внесена лишь половина суммы — 550 тыс. руб., перечисленные в бюджет Евгением Петросяном. В связи с этим представители Минюста обратились в Хамовнический суд Москвы с иском о взыскании недостающих 582 тыс. руб.

В документах не уточняется, с кого именно ведомство намерено взыскать указанную сумму. Сергей Жорин, адвокат Евгения Петросяна, отказался давать комментарии по данному вопросу. Елена Забралова, представляющая интересы Елены Степаненко, также предпочла не отвечать на вопросы, касающиеся данного дела.

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