Седокова хитро лишила Яниса Тимму прав на все имущество

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила RT, что брачный договор между баскетболистом и певицей Анной Седоковой был составлен на крайне невыгодных для спортсмена условиях.

По словам юриста, документ фактически лишал Яниса Тимму прав на любое имущество. Гаврилова считает, что Тимма мог подписать документы, не осознавая их последствий.

«Зачитаю вам просто один его пункт: «Все имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретенное до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой», — сказала адвокат.

Она также сообщила, что в правоохранительные органы Латвии и России поданы заявления в отношении Седоковой. Их содержание не уточняется, но они связаны с обстоятельствами смерти спортсмена.

Напомним, 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. За восемь дней до этого суд официально расторг его брак с Седоковой, который длился четыре года. Конфликт вокруг имущества и обстоятельства смерти баскетболиста продолжают вызывать вопросы. Семья Тиммы настаивает на тщательном расследовании всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что родственники Тиммы потребовали привлечь Седокову к ответственности из-за смерти баскетболиста.