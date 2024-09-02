В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за детьми до 60%

Кабмин рассмотрит законопроект, который предусматривает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что нынешний размер пособий, минимальная сумма которого составляет 9227 руб., не отвечает реальным потребностям семей. К тому же решение одной из основных задач государства в виде повышения уровня демографии требует создания благоприятных условий для семей с детьми.

Отмечается, что принятие данного закона поспособствует снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния. Для удобства размер выплаты предложено установить не ниже планки прожиточного минимума для детей в регионе проживания.

Ранее сообщалось, что уже в следующем году в Подмосковье увеличат размер социальных выплат.