Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов известными российскими деятелями, проживающими за границей

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов 5 физических лиц и одну организацию. Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди иноагентов оказались писатель Александр Генис, историки Александр Эткинд и Юрий Фельштинский, журналист Сергей Гуляев и издатель Георгий Урушадзе. Согласно данным Минюста, все они в настоящее время проживают за пределами РФ.

Им предъявлены обвинения в распространении недостоверной информации о России и ее гражданах, а также в участии в создании и распространении контента, произведенного иностранными агентами. Кроме того, некоторых из них обвиняют в высказывании негативных оценок в отношении специальной военной операции.

Центр «Досье» внесен в реестр иностранных агентов за распространение сообщений и материалов, подготовленных другими иностранными агентами, а также недостоверной информации о принимаемых решениях и политике органов власти РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск беглого блогера-иноагента Майкла Наки.