МВД РФ объявило в розыск беглого блогера-иноагента Майкла Наки

Беглый иностранный агент и заочно осужденный блогер Майкл Наки* объявлен в розыск. Карточка с его данными появилась на сайте МВД.

На сайте МВД России появилась карточка антироссийского видеоблогера Майкла Наки. Согласно данным из базы, журналиста заочно разыскивают по некой статье. По какой именно ведомство не уточняет. Как предполагает канал, Наки финансирует ВСУ и собирает для киевского режима деньги.

В августе 2023 года Майкл Наки уже был заочно осужден на 11 лет за распространение недостоверной информации об армии РФ и ее действиях. Сам журналист не живет в России.

Ранее сообщалось, что иноагенту Илье Варламову грозит уголовное преследование.

*включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.