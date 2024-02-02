Минюст России расширил список лиц-иноагентов

Всего в список включили шесть человек, среди которых политически активные граждане, правозащитники и журналисты. Например, теперь СМИ и сайтам в РФ придется маркировать директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского*, который занимался развитием «Википедии». В 2023 году он закрыл русскоязычное сообщество, а также уволился из МГУ.

В списке иноагентов теперь новосибирский депутат Антон Картавин*, правозащитник Олег Орлов* (председатель «Мемориала»*), историк и журналист Никита Соколов*, активист Михаил Чимаров*.

Как отметило ведомство, Картавин* открыто высказывался о решениях российских властей с негативной точки зрения, а также критиковал существующий политический строй. Его также поймали на распространении и создании материалов иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что бывшая журналистка СМИ-иноагента попала под следствие.

*признаны иностранными агентами в РФ по решению Министерства юстиции страны.