ТАСС: бывшая журналистка СМИ-иноагента попала под следствие

Бывшая журналистка интернет-издания «Важные истории», признанного иноагентом, стала фигуранткой уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС .

По данным издания, Екатерина Фомина выпустил материал на портале YouTube, посвященный участникам спецоперации. Еще летом 2022 года журналистка связалась с участвующим в спецоперации ефрейтором Даниилом Фролкиным, механиком-водителем. Фомина заявила, что обладает компроматом на военного, и предложила мужчине дать интервью с ложными данными о российской армии. В качестве защиты журналистка обещала ефрейтору политическое убежище в Европе. Обещание Фомина не выполнила.

Сообщается, что военный СК возбудил на Фомину уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений».

Несколько недель назад наказание за аналогичное правонарушение получила другая медийная личность – участница шоу «Битва экстрасенсов». В своем блоге она также опубликовала данные, дискредитирующие российскую армию.