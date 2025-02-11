Минюст США поручил закрыть дело мэра Нью-Йорка, обвиняемого в коррупции

Министерство юстиции США дало указание прокуратуре Манхэттена остановить уголовное расследование в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщила газета The New York Times.

Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Эмиль Боув распорядился восстановить доступ Адамса к секретным материалам, которых мэр был лишен после выдвижения против него обвинений в сентябре 2024 года.

Кроме того, Боув постановил «не предпринимать никаких дополнительных расследовательских действий» касательно Адамса, пока не состоятся выборы мэра, намеченные на ноябрь 2025 года.

В конце января The New York Times цитировала высокопоставленных сотрудников Минюста, которые обсуждали возможность закрытия дела Адамса с его адвокатами и федеральной прокуратурой Манхэттена.

Издание подчеркивало, что мэр активно стремился наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом: встречался с ним во Флориде, присутствовал на инаугурации, пообещал не критиковать его публично и регулярно общался по телефону.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка поставили бронзовую статую Криштиану Роналду в честь 40-летия.