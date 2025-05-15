Минюст США призвал депортировать из страны российскую ученую Петрову
Российскую ученую, незаконно перевозившую эмбрионы лягушки, депортируют в Россию
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Минюст США настаивает на депортации из страны российской ученой Ксении Петровой.
Об этом сообщает ABC.
В феврале Петрова была арестована за контрабанду эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США.
После того, как окружной судья спросил у прокурора Джеффри Хартмана, просит ли он депортировать Петрову в Россию, гособвинитель ответил утвердительно.
Ранее сообщалось о том, что администрация Трампа, при поддержке генерального прокурора Пэм Бонди, также планирует снизить интенсивность судебного преследования в ряде областей, включая дела, связанные с коррупцией в органах власти, взятками иностранным должностным лицам и иностранным влиянием.