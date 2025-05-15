Минюст США призвал депортировать из страны российскую ученую Петрову

Об этом сообщает ABC.

В феврале Петрова была арестована за контрабанду эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США.

После того, как окружной судья спросил у прокурора Джеффри Хартмана, просит ли он депортировать Петрову в Россию, гособвинитель ответил утвердительно.

Ранее сообщалось о том, что администрация Трампа, при поддержке генерального прокурора Пэм Бонди, также планирует снизить интенсивность судебного преследования в ряде областей, включая дела, связанные с коррупцией в органах власти, взятками иностранным должностным лицам и иностранным влиянием.