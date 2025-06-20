Минюст выступил с идеей ввести обязательную медиацию при разводах россиян

Граждане России должны быть обязаны законом совершать примирительные попытки сохранить семью перед разводом. Такое заявление сделал Константин Чуйченко, глава Министерства юстиции. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр выступил на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, идея медиации достойна поддержки на разных уровнях.

«На уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам. Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который им мозги вправит», — указал он.

Чуйченко добавил, что благодаря такой инициативе можно сохранить часть браков, сохранить некоторые семьи.

Ранее психолог Бачинская определила частую причину разводов в молодых семьях. По ее словам, одной из причин отрицательного рекорда по разводам стала перегрузка женщины различными социальными ролями. Они имеют высшее образование и вполне успешны в построении карьеры. Таким образом, к роли женщины-хранительницы дома и матери добавились задачи карьерного роста, финансового обеспечения семьи. И самым популярным конфликтом в семьях становится тот факт, что женщина уверена, что все обязанности, включая приготовление еды, теперь должны делиться поровну.