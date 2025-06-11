Психолог Бачинская определила частую причину разводов в молодых семьях

По сведениям ВЦИОМ, в нашей стране на 10 новых браков приходится восемь разводов. Психолог Оксана Бачинская пояснила причины сложившейся ситуации и пути выхода из нее. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, одной из причин отрицательного рекорда по разводам стала перегрузка женщины различными социальными ролями. Так, сегодня они имеют высшее образование и вполне успешны в построении карьеры. Таким образом, к роли женщины-хранительницы дома и матери добавились задачи карьерного роста, финансового обеспечения семьи. И самым популярным конфликтом в семьях становится тот факт, что женщина уверена, что все обязанности, включая приготовление еды, теперь должны делиться поровну.

Эксперт добавила, что ситуацию с разводами можно только воспитанием детей и собственным примером родителей. Также необходимы уроки семьеведения тоже нужны. Кроме того, важно спокойно обсуждать обязанности в семье и выстраивать для себя приоритеты из базовых понятий: дети, семья, карьера, рост доходов, их обсуждение и сравнение.

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