Минкульт РФ поддерживает работу над фильмами о спецоперации и ее героях

В России активно ведут работу с авторами фильмов об СВО, ее героях и других патриотических темах. Об этом министр культуры России Ольга Любимова заявила в колонке «Специально для RT ».

Министерство культуры страны поддерживает идеи о продвижении патриотических фильмов, рассказывающих об СВО, Донбассе и героях спецоперации. Совместно с Фондом кино с февраля 2023 года было выпущено немало картин, где затрагивались самые острые и исторические темы. Чаще всего их показывают в кинотеатрах или на бесплатных показах в разных объектах.

«Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: «Я живой», «Святые из медблока», «Военкоры», «Я ушла на войну», — добавила Любимова.

В текущем году Фонд кино планирует продолжать демонстрацию старых и новых фильмов про спецоперацию на Украине, ДНР, ее мирных жителей, военных и настоящих героях. Все будет подлежать показу по мере завершения съемок.

Ранее Любимова рассказала про объем работ в Новороссии и Донбассе.