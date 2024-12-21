Минниханов: пять из восьми бивших по Казани БПЛА летели специально в жилые дома

Из восьми атаковавших утром в субботу, 21 декабря, Казань вражеских беспилотников лишь три целились в объекты российского оборонно-промышленного комплекса. Все оставшиеся принципиально наводились по жилым домам. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

На некоторых украинских ударных беспилотниках сдетонировала взрывчатка, в настоящее время оперативными службами предпринимаются все необходимые меры по её ликвидации, отметил он.

«Никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, они были все уничтожены», — цитирует Минниханова ТАСС.

Глава Татарстана поблагодарил все оперативные службы в Казани, которые, по его мнению, сработали слаженно и четко.

Напомним, утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских БПЛА. Несколько беспилотников попали в жилые дома, в результате чего там вспыхнул пожар. По информации Министерства обороны РФ, ВСУ использовали «три волны» для атаки беспилотниками по городу с разных сторон. Властями был введен план «Ковер», который полностью закрывает воздушное пространство над городом.

Ранее сообщалось, что глава Татарстана Минниханов назвал атаку БПЛА в Казани нападением на мирных жителей.