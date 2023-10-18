Минобороны Белоруссии: Россия помогла узнать новые факты о геноциде белорусского народа

Глава белорусского минобороны Виктор Хренин поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу и заметил, что благодаря совместной работе стало известно множество фактов и событий по уголовному делу о геноциде. Генпрокуратуре и военному ведомству удалось найти новые места, где проводился массовый расстрел мирного населения и военнослужащих.

За время расследования были проведены допросы 17 тысяч свидетелей. Таким образом Белоруссия выяснила, что трагедия, произошедшая с народом в годы войны, гораздо масштабнее, чем казалось. По новым данным, при оккупации Беларуси оказались разрушены две сотни городов, десятки тысяч сел и деревень, убиты три миллиона горожан и военных и угнаны в немецкое рабство сотни тысяч людей.

Хренин также подчеркнул, что на территории Белоруссии работали больше 500 лагерей смерти, а в созданных немцами гетто уничтожались тысячи людей. Он добавил, что при помощи России стало известно о новых преступлениях.