Минобороны: боец спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

Военнослужащий Российской армии, гвардии старший сержант Александр Гоппе проявил мужество и героизм в критической ситуации. Во время артиллерийского обстрела он оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу и уничтожил приближающийся к ним беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой.

По информации, полученной от Министерства обороны Российской Федерации, Гоппе, находясь в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С», выполнял боевые задачи по поражению целей противника. В ходе выполнения задач расчет подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого один из военнослужащих получил ранение.

«Не теряя времени, Александр Гоппе, переместив раненого товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр Гоппе уничтожил беспилотник противника», — поведали в оборонном ведомстве.

После этого военнослужащий передал раненого сослуживца группе эвакуации, которая прибыла на место, и быстро занял новую позицию, откуда продолжил вести огонь по позициям противника.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ случайно зашел к российским военным за сигаретами и попал в плен.