Армия России взяла под контроль село Макеевка в Луганской народной республике. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны. В ходе боев за указанный населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в ходе успешных наступательных действий освободили населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что контроль над Макеевкой существенно расширяет плацдарм российских войск для наступления на Красный Лиман в ЛНР и Купянск в Харьковской области.

«Кроме того, бойцы „Запада“ нанесли поражение формированиям 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского, а также отбили контратаку штурмовиков», — добавили в Минобороны.

По данным ведомства, в этих боях украинские боевики потеряли более 450 человек убитыми и ранеными.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что командование ВСУ на днях покинуло город Купянск. Сейчас в городе размещены только подразделения прикрытия. Также стало известно, что ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.